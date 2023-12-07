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Названо число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

Названо число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

Примерно 100 человек из российского списка находятся в ожидании эвакуации из сектора Газа. Об этом 7 декабря сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

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