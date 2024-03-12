Названо число офицеров НАТО, ликвидированных вместе с комплексом «Пэтриот»

Эксперт Крапивник рассказал, кто обслуживал уничтоженную батарею ЗРК.Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Пэтриот» в районе Красноармейска.
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