Экс-министр обороны Германии Юнг: Минские соглашения решат разногласия между НАТО и РФ по расширению альянса на восток

Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток может решить полная реализация Минских соглашений и переговоры в «нормандском формате».
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