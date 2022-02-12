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Экс-министр обороны Германии Юнг: Минские соглашения решат разногласия между НАТО и РФ по расширению альянса на восток

Экс-министр обороны Германии Юнг: Минские соглашения решат разногласия между НАТО и РФ по расширению альянса на восток

Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток может решить полная реализация Минских соглашений и переговоры в «нормандском формате».

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