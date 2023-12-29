БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Сотни тысяч убитых, артиллерия уступает НАТОвской, медицина на поле боя некудышная... Положительное в СВО то, что она...В Польше не верят...
  • Людмила Боченкова
    работайте братья !берегите себя  возвращайтесь живыми  !вас ждут дома !Россия с вами!Адские бои за Нов...
  • Юрий Кушнарев
    только не помогать ничем,даже если обратятся. Январь 2022 надеюсь научил чему-то руководсство РФ?Казахстан наканун...

Убийца танков: "Штурм-С" может поражать Leopard 2, Challenger 2 и М1А1 Abrams

Убийца танков: "Штурм-С" может поражать Leopard 2, Challenger 2 и М1А1 Abrams

https://vk.com/video-214241020_456247443 Используемые в зоне специальной военной операции самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С" способны на значительных дистанциях поражать различную бронированную технику противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх