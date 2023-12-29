Убийца танков: "Штурм-С" может поражать Leopard 2, Challenger 2 и М1А1 Abrams

https://vk.com/video-214241020_456247443 Используемые в зоне специальной военной операции самоходные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С" способны на значительных дистанциях поражать различную бронированную технику противника.
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