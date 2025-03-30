За выброс батареек и бытовой техники в мусорку грозит ШТРАФ 🤑🤑🤑 Сумма — до 3 тысяч рублей, предупреждают юристы.
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За выброс батареек и бытовой техники в мусорку грозит ШТРАФ 🤑🤑🤑 Сумма — до 3 тысяч рублей, предупреждают юристы.