Члены райсовета ветеранов и подопечные Каменского дома-интерната посетили мемориальный комплекс ´Памяти сожженных деревень Мо...

Члены райсовета ветеранов и подопечные Каменского дома-интерната посетили мемориальный комплекс ´Памяти сожженных деревень Могилевской области´На протяжении ряда лет Бобруйский районный Совет ветеранов успешно ведет волонтерскую деятельность в Каменском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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