В Петербурге семь процентов женщин столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность

Об этом сообщает SuperJob В Петербурге 56% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 4% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на собственный опрос.