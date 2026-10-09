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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанат «Янкиc» сорвал хоум-ран команды и помог беттору выиграть $20 тысяч со ставки в 20 долларов

Беттор выиграл $20 тысяч благодаря отмененному хоум-рану «Янкис» в матче с «Тампой». В шестом иннинге игрок «Янкис» Энтони Вольпе совершил хоум-ран, который позволял сравнять счет (4:4).

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