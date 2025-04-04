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РИА Новый день

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  • наталья никифорова
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На Таганае проснулись бабочки и верба

На Таганае проснулись бабочки и верба

В лесах под Златоустом ветреницы, верба и крапивницы встречают весну. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами.

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