На Таганае проснулись бабочки и верба

В лесах под Златоустом ветреницы, верба и крапивницы встречают весну. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», несмотря на довольно ранее появление ветрениц, март 2025-го на Таганае не отличился погодными рекордами.