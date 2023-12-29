Как подобрать пиво к новогодним блюдам

Как правильно подобрать пиво к оливье, селедке под шубой, бутербродам с икрой и мандаринам. Иллюстрация: Лика Сочкина Селедка под шубой Этот салат появился в кулинарных книгах в 1960-х годах и, вероятно, получил широкое распространение в СССР из-за доступности его главного ингредиента — балтийской сельди.