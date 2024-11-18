10 самых знаменитых мест в Южной Америке

Южноамериканский континент богат уникальными природными памятниками. Выбрать 10 самых знаменитых географических объектов Южной Америки — задача не из легких, так как выдающихся ландшафтных комплексов там гораздо больше.
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