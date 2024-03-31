На Украине задержали мужчин, пытавшихся по реке пересечь границу с Венгрией

Global Look Press/Serhii Hudak/Keystone Press Agency На Украине задержали четверых мужчин, которые на лодке по реке Тиса пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии