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«Наконец что-то новенькое, прозвучало неожиданное заявление Минобороны РФ»: Военкоры дали молчаливый намёк: Карта боевых действий на Украине, к утру 20.11.24 г.

«Наконец что-то новенькое, прозвучало неожиданное заявление Минобороны РФ»: Военкоры дали молчаливый намёк: Карта боевых действий на Украине, к утру 20.11.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 20 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 20.

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