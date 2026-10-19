Итак, друзья! Еврокомиссия предложила зарезервировать часть диапазона два гигагерца под европейских операторов – треть для государственных и военных нужд, остальное для коммерции, но с преимуществом для «своих».
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