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Полицейский с другом пошел на тяжелое преступление, детали ЧП на Полтавщине: "Была беременной"

Полицейский с другом пошел на тяжелое преступление, детали ЧП на Полтавщине: "Была беременной"

Страшное известие всколыхнуло Украину, в собственном доме на Полтавщине подверглась насилию от рук действующего полицейского и экс-правоохранителя молодая женщина.

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