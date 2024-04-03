Под Смоленском у закладчика нашли 47 свертков мефедрона

В общей сложности наркотик весил больше 180 граммов. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков города Ярцево узнали, что 34-летний мужчина может быть причастен к торговле наркотиками.
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