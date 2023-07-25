Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией

Юна

Неужели нельзя жить мирно? Надо дружить, торговать друг с другом, строить. Ведь есть столько интересного в мире.. Зачем создавать военные блоки? Территории все заняты, страны кто богаче, кто беднее, но так сложилось.. Россия и так всегда помогала по мере возможности, по дешевке газ, нефть, и дерево продавала.. И всё не так, всё мало, надо за так отдать...