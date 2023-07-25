До сих пор одной из главных проблем США и Запада в целом, давно сообразивших, что ни на поле боя, ни путём экономического давления они Россию не победят и изнутри не развалят, была невозможность согласиться на мир на российских условиях из-за потери лица От США и НАТО требовалось отозвать санкции, прекратить военное давление на российские границы и резко сократить инфраструктуру НАТО в Европе.
Жадность Зеленского дала НАТО шанс на мир с Россией
Комментарии
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Юна
Неужели нельзя жить мирно? Надо дружить, торговать друг с другом, строить. Ведь есть столько интересного в мире.. Зачем создавать военные блоки? Территории все заняты, страны кто богаче, кто беднее, но так сложилось.. Россия и так всегда помогала по мере возможности, по дешевке газ, нефть, и дерево продавала.. И всё не так, всё мало, надо за так отдать...
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15 час.
ИД
Игорь Джанти
Постоянные упоминания и упования на какие-то устраивающие Россию решения США , постоянное оглядывание и надежды на переговоры ,а не на безоговорочную победу с опорой на собственные силы и экономику , раздражают и невольно вызывают в памяти фразу Наполеона - "Это хуже , чем преступление , это - политическая ошибка"
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7 час.
Александр Денисов
Как то не вяжется... здесь, всякие писарчуки лепят, что бабло за зерно Зеленскому капает, а по ТВ брызжут, что земля и зерно уже не хохлятские, а штатников. Кто врет?
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5 час.
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