Загадка чёрной "Луны-25": Из-за чего на самом деле погибла русская космическая станция

20 августа 2023 года – один из печальных дней для русской космонавтики: Россия потеряла первую в постсоветской истории автоматическую космическую станцию "Луна-25", предназначенную для исследования спутника Земли.
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