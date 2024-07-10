Утверждено новое Положение о выдаче градостроительных сертификатов и разрешений на строительство

Правительство приняло новое Положение, устанавливающее порядок выдачи градостроительных сертификатов на проектирование и разрешение на строительство или демонтаж объектов коммунального назначения национального значения.
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