С горечью и болью в сердце, сообщаем вам, что 15.02.2025г. перестало биться сердце нашей дорогой и любимой Сулейманян Назик (Нади).
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С горечью и болью в сердце, сообщаем вам, что 15.02.2025г. перестало биться сердце нашей дорогой и любимой Сулейманян Назик (Нади).