Экспозиция, посвященная военным связистам, появилась в Музейно-выставочном центре «Ростелекома»

Во Владивостоке в Музейно-выставочном центре «Ростелекома» в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось открытие специальной экспозиции, посвященной мужеству и самоотверженности военных связистов.
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