Почему замминистра Иванова взяли только сейчас? Источник заговорил про "переступившего черту"

Надежда Белугина

Вероятно на такую высоко взлетевшую птичку понадобились факты. от которых уже не отвертеться. Всё это давно вросло во властные структуры ещё при ельцинской семье и выкорчевать не просто - слишком переплелись фигуранты и приходили на защиту друг друга. Когда мой сын не мог 3 года получить удостоверение участника чеченской войны, то их не прислала Москва, то три раза теряли фото, я сама обратилась в МО. Писать я умею доходчиво, достучалась. Правда, всё решили быстро, но из местных меня спросили, буду ли продолжать я дальнейшее разбирательство: "Вы продолжите разбираться со всей системой?" На гоноре и обиде сказала: "Да!" но, подумав, отказалась от этой мысли. Ещё тогда всё было схвачено. А время тогда было намного труднее. С чем приходится бороться и почему сейчас, судите сами. Участникам дали время понять, что так будет вечно и никто не сможет изменить, и они расслабились, потеряв бдительность. Пригожин сделал великое дело, я думаю. Вызрело - моё мнение, конечно.