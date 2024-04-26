Задержание и последующий арест одного из 12 заместителей министра обороны России стало настоящим шоком не только внутри военного ведомства, но и среди простых граждан.
Почему замминистра Иванова взяли только сейчас? Источник заговорил про "переступившего черту"
Комментарии
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Ed Red
Толком ничего не сказано. Возможно, что мы наблюдаем итоги подковерной схватки. Пригожина угрохали, а этого решили посадить
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15 час.
Надежда Белугина
Вероятно на такую высоко взлетевшую птичку понадобились факты. от которых уже не отвертеться. Всё это давно вросло во властные структуры ещё при ельцинской семье и выкорчевать не просто - слишком переплелись фигуранты и приходили на защиту друг друга. Когда мой сын не мог 3 года получить удостоверение участника чеченской войны, то их не прислала Москва, то три раза теряли фото, я сама обратилась в МО. Писать я умею доходчиво, достучалась. Правда, всё решили быстро, но из местных меня спросили, буду ли продолжать я дальнейшее разбирательство: "Вы продолжите разбираться со всей системой?" На гоноре и обиде сказала: "Да!" но, подумав, отказалась от этой мысли. Ещё тогда всё было схвачено. А время тогда было намного труднее. С чем приходится бороться и почему сейчас, судите сами. Участникам дали время понять, что так будет вечно и никто не сможет изменить, и они расслабились, потеряв бдительность. Пригожин сделал великое дело, я думаю. Вызрело - моё мнение, конечно.
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13 час.
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