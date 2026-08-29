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Взгляд в лицо умирающего гиганта: что скрывает поверхность Бетельгейзе

Взгляд в лицо умирающего гиганта: что скрывает поверхность Бетельгейзе

Когда смотришь на ночное небо, сложно представить, что одна из самых знакомых звезд — красноватая точка в созвездии Ориона — на самом деле представляет собой кипящий котел невообразимых масштабов.

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