Взгляд в лицо умирающего гиганта: что скрывает поверхность Бетельгейзе

Когда смотришь на ночное небо, сложно представить, что одна из самых знакомых звезд — красноватая точка в созвездии Ориона — на самом деле представляет собой кипящий котел невообразимых масштабов.
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