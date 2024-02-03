Захарова оценила заявление секретаря СНБО Украины о демилитаризованной зоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 3 февраля, после слов секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о демилитаризованной зоне заявила, что киевский режим пытается хоть как-то создать ощущение своей деятельности.
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