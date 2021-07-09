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Бандере хотят вернуть звание Героя Украины

Бандере хотят вернуть звание Героя Украины

Верховная Рада рассматривает закон о присвоении Бандере звания Героя Украины Личность нацистского преступника Степана Бандеры, который в годы Великой Отечественной воевал против Красной Армии, не дает покоя украинским политикам уже многие годы.

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