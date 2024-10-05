Беспилотники ВСУ атаковали несколько предприятий в Воронежской области

Воронежская область подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, целью националистов были предприятия, выпускающие гражданскую продукцию.
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