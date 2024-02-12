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Царьград

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Финны выбрали себе президента. России будет несладко: Кто такой Александр Стубб?

Финны выбрали себе президента. России будет несладко: Кто такой Александр Стубб?

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,6%.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Смотрю на рожу этого дауна и понимаю все фины идиоты.
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ну,избрали ,ну,стал президентом.Финнам с ним жить не один год.Приведу пример Аргентины-избрали ,а теперь волосы на жопе рвут.Более близкий пример,Украина -избрали и что теперь? Не  знают -плакать или повеситься!
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17 час.
Сергей Oблезов
Плевать в России хотели на очередного финского недоумка! Будут напрягать-уничтожим!!!
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13 час.

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