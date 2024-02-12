Финны выбрали себе президента. России будет несладко: Кто такой Александр Стубб?

Смотрю на рожу этого дауна и понимаю все фины идиоты.

Ю

Юрий Зубрин

Ну,избрали ,ну,стал президентом.Финнам с ним жить не один год.Приведу пример Аргентины-избрали ,а теперь волосы на жопе рвут.Более близкий пример,Украина -избрали и что теперь? Не знают -плакать или повеситься!