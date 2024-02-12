Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,6%.
Финны выбрали себе президента. России будет несладко: Кто такой Александр Стубб?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Смотрю на рожу этого дауна и понимаю все фины идиоты.
Ответить
19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Ну,избрали ,ну,стал президентом.Финнам с ним жить не один год.Приведу пример Аргентины-избрали ,а теперь волосы на жопе рвут.Более близкий пример,Украина -избрали и что теперь? Не знают -плакать или повеситься!
Ответить
17 час.
Сергей Oблезов
Плевать в России хотели на очередного финского недоумка! Будут напрягать-уничтожим!!!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии