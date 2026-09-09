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Работник сельхозпредприятия погиб под колесами трактора в Республике Алтай

Работник сельхозпредприятия погиб под колесами трактора в Республике Алтай

Днем 3 сентября в Усть-Коксинском районе Республики Алтай случилась трагедия. Мужчина погиб под колесами трактора, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

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