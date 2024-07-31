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Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в порт в Омане

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в порт в Омане

Скриншот видео Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала в Омане в Аравийском море.

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