Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в порт в Омане

Скриншот видео Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала в Омане в Аравийском море.