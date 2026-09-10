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Царьград

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Эксперт Сафонов раскрыл угрозы нелегальной миграции для регионов

Эксперт Сафонов раскрыл угрозы нелегальной миграции для регионов

Эксперт Сафонов раскрыл, как нелегальная трудовая миграция в России, осуществляемая через туристические визы, приводит к потере налоговых поступлений и созданию этнических преступных группировок.

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