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Daily Storm

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Как священник, журналист и самопровозглашенный король из России помогали справляться с последствиями теракта 11 сентября

Как священник, журналист и самопровозглашенный король из России помогали справляться с последствиями теракта 11 сентября

С момента взрыва, который унес жизни почти трех тысяч людей, прошло ровно 25 летС момента взрыва башен-близнецов 11 сентября в Нью-Йорке, жертвами которого стали почти три тысячи человек, прошло ровно 25 лет.

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