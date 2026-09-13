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Царьград

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Токаев предложил запустить партнерство БРИКС+ в сфере ИИ

Токаев предложил запустить партнерство БРИКС+ в сфере ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на заседании БРИКС в Нью-Дели инициативу по запуску партнерства БРИКС+ в сфере искусственного интеллекта для объединения национальных центров ИИ и продвижения многоязычных решений.

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