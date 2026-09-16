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Школьники удивили проверяющих ЕГЭ по русскому языку орфографическими ошибками

Школьники удивили проверяющих ЕГЭ по русскому языку орфографическими ошибками

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Школьники при написании ЕГЭ по русскому языку в 2026 году чаще всего совершали ошибки в суффиксах, корнях и приставках слов.

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