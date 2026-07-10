Готический особняк Конопацких в Туле преобразится к 2030 году

В центре Тулы, на улице Каминского, 51, находится уникальный готический особняк — Дом Конопацких. Этот объект культурного наследия регионального значения привлекает внимание среди серых панельных и деревянных построек, отметил сайт «ТСН24».
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