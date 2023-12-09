Бобо против бубуров: Израильско-палестинский конфликт расколол правящие классы Запада

Разбит ли Израиль на информационном фронте? Все не так однозначно Михаил Магид Фото: Zuma/TASS После начала израильских бомбардировок Сектора Газа по США и Западной Европе прошла громадная волна протестов.
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