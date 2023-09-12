Леонтьев об 1:0 с «Автомобилистом»: «Нефтехимик» сплотился после серии не очень хороших результатов»

«Была серия не очень хороших результатов, но парни сплотились, собрались, проявили волю и характер. Важно, что выстояли в меньшинстве против такой команды, здорово сыграл Эмиль [Гарипов], он доказал и себе, и всем, что способен на многое.
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