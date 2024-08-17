МО РФ наградило бойца, сбившего дрон ВСУ броском магазина от автомата

Военнослужащий ВС РФ спас эвакуационную группу от FPV-дрона противника. Он ликвидировал его прикладом от автомата, передает ТАСС со ссылкой на заместителя командира батальона по военно-политической работе с позывным «Пломбир».
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