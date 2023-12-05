В Германии испугались одного факта об СВО: "Путин оказался прав"

Spiegel пишет, что спецоперации идёт по плану русского руководства и боевые действия уже сделали Россию сильнееВ немецком журнале Spiegel вышла статья Энн Дорит Бой, которая вспомнила слова Владимира Путина о том, что после начала спецоперации Россия стала гораздо сильнее.