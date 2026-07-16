В Новосибирске установят 15 фигурок «Городских хранителей»

Проект реализует АНО «Живая Земля» совместно с представителями творческого сообщества Новосибирска. Фигурки будут рассказывать жителям и гостям города об истории Новосибирска, отражать его характер и знакомить жителей и туристов с разными видами транспорта и сферами деятельности.