В Новосибирске установят 15 фигурок «Городских хранителей»

Проект реализует АНО «Живая Земля» совместно с представителями творческого сообщества Новосибирска. Фигурки будут рассказывать жителям и гостям города об истории Новосибирска, отражать его характер и знакомить жителей и туристов с разными видами транспорта и сферами деятельности.
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