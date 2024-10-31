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На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

Мирный план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, вероятно, будет включать в себя не только урегулирование украинского конфликта, но и отказ от вступления Киева в Североатлантический альянс, в то время как в команде его оппонента от демократов Камалы Харрис склоняются к «западногерманской» модели разрешения конфликта, предполагающей вступление Украины в НАТО и предоставление ей гарантий безопасности.

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Комментарии
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Виктор Фоменко
Не могу понять одного: а почему это заканчивать конфликт собираются Харрис и Трамп? Вообще-то  заканчивать конфликт должна будет Россия, на условиях именно России, а не на условиях Германии и/или США.
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10 час.
Житель Империи
Гегемоны…, блин… . Думают всё только от них зависит!
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4 час.

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