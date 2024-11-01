Беглов: Доехать до нового терминала ВСМ в Петербурге можно будет с двух станций метро

Его транспортную доступность обеспечит не только наземный транспорт. Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о подготовке городского транспорта к созданию Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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