Минздрав сообщил о низкой частоте побочных эффектов нового «Спутника Лайт»

Обновленная версия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в ходе клинических испытаний показала низкую частоту значимых побочных эффектов и благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии