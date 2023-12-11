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Минздрав сообщил о низкой частоте побочных эффектов нового «Спутника Лайт»

Минздрав сообщил о низкой частоте побочных эффектов нового «Спутника Лайт»

Обновленная версия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в ходе клинических испытаний показала низкую частоту значимых побочных эффектов и благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

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