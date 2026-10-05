заявление В Италии сделали громкое заявление об украинском конфликте. По мнению журналистов издания L'Antidiplomatico, "ответственность за эскалацию лежит на конкретном человеке".
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