12 новомодных трендов здоровой жизни, которые просто притянутые за уши Лидия ГубинаПрожить долгую и здоровую жизнь – разве не это является мечтой большинства людей по всему миру, из-за чего культ «здорового образа жизни» и получает столько последователей? В сети постоянно можно наткнуться на различные советы по тому, как с помощью бытовых мелочей улучшить свое самочувствие, но далеко не все несут хоть какой-то смысл.