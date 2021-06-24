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  • Sergey Ivanov
    Есть логика в ваших словах! Сын за отца не отвечает- и не должен! А вот отец за сына? Вырастил гражданина, патриота-...Куда катится мир!...
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12 новомодных трендов здоровой жизни, которые просто притянутые за уши

12 новомодных трендов здоровой жизни, которые просто притянутые за уши

12 новомодных трендов здоровой жизни, которые просто притянутые за уши Лидия ГубинаПрожить долгую и здоровую жизнь – разве не это является мечтой большинства людей по всему миру, из-за чего культ «здорового образа жизни» и получает столько последователей? В сети постоянно можно наткнуться на различные советы по тому, как с помощью бытовых мелочей улучшить свое самочувствие, но далеко не все несут хоть какой-то смысл.

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