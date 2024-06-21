Археологи сообщили об угрожающих наскальных рисунках вдоль реки Ориноко

Вдоль труднодоступных берегов реки Ориноко, протекающей между Венесуэлой и Колумбией, археологическая экспедиция под руководством Филипа Ририса обнаружила памятники монументальной наскальной живописи со змееподобными существами размерами до 40 кв.
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