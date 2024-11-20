Федерация соккера США вырезала празднование Пулишича «танцем Трампа» из видео в соцсетях. Сотрудники «не удивлены, но очень разочарованы»

Открыв счет на 13-й минуте матча с Ямайкой (4:2), полузащитник американской сборной отпраздновал гол, повторив танец Дональда Трампа, ставший популярным в соцсетях после победы политика на выборах президента США.
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