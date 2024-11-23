Дмитрий Певцов набросился на Константина Богомолова

Актер Дмитрий Певцов выразил недовольство кадровыми назначениями в театральной сфере, особенно в отношении Константина Богомолова, которого он считает успешным не благодаря творческим достижениям, а благодаря эпатажу и связям.
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