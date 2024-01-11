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Ани Лорак с двумя дочками и новым возлюбленным светится от счастья

У Ани Лорак явно наступила белая полоса в жизни. В прошлом году певицу обвиняли в том, что она помогает ВСУ, но после долгих разбирательств все же выяснилось, что она не нарушает российское законодательство.

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