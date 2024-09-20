Навыки ИТ-специалистов будут проверять. Пока что добровольно

В России планируется создать новую информационную систему для подтверждения навыков и компетенций ИТ-специалистовВ России планируют внедрить новую информационную систему для подтверждения навыков и компетенций ИТ-специалистов: инициатива будет реализована в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой информации», который входит в нацпроект «Экономика данных».