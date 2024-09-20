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  • Maxim
    Даёшь интернет - в тундру!Россия планирует ...
  • ММ
    А туалетную бумагу для женщин с длинными ногтями тоже будут выпускать??Tippy Type сделал...

Навыки ИТ-специалистов будут проверять. Пока что добровольно

Навыки ИТ-специалистов будут проверять. Пока что добровольно

В России планируется создать новую информационную систему для подтверждения навыков и компетенций ИТ-специалистовВ России планируют внедрить новую информационную систему для подтверждения навыков и компетенций ИТ-специалистов: инициатива будет реализована в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой информации», который входит в нацпроект «Экономика данных».

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