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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчи...

Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчи...

Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчиков Game PassПродолжение нашумевшей приключенческой игры от Ninja Theory по скандинавской мифологии – Hellblade 2, было анонсировано практически сразу после покупки Xbox студии в 2018 году.

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