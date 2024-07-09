Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчи...

Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчиков Game PassПродолжение нашумевшей приключенческой игры от Ninja Theory по скандинавской мифологии – Hellblade 2, было анонсировано практически сразу после покупки Xbox студии в 2018 году.
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